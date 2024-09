"No puedo más ", grita la colaboradora de distintos programas de Telecinco. Desde su casa de Canarias, paraíso al que llegó de la mano de Omar Sánchez y en el que decidió instalarse tras enamorarse de los encantos de Gran Canaria, la influencer pide ayuda para poder controlar su reloj del sueño.

La sevillana lleva meses sin dormir. Cuando los problemas de reflujo que tenía y que también le impedían conciliar el sueño, el insomnio ha llegado a su vida, dificultándole aún más el descanso. Desesperada por despertarse a las 6 de la mañana cuando no tiene necesidad alguna de madrugar, la novia de David Rodríguez publica a través de sus historias temporales de Instagram un audio desesperado en el que pide ayuda al cielo y a su cuerpo para poder descansar.

"¿Por qué?" , se pregunta una y otra vez. "Por favor lo pido, cerebro, cuerpo, sentido. ¿Por qué me tengo que despertar a las 6 y media cuando no tengo que despertarme?", se escucha en este story, donde desde la oscuridad de su habitación, graba una nota de audio que ha querido hacer pública.

"Ya me ha dicho todo el mundo", continúa mientras trata de tirar de sentido del humor y parafrasea una de las citas más célebres de Ylenia Padilla durante su paso por 'GH VIP'. "Las cámaras, los Pokémon, todo, todo, todo el mundo me ha dicho que voy a dormir una mierda a partir de noviembre. ¿Por qué no puedo dormir? ¿Por qué?", grita mientras en su voz se aprecia cómo llora de la desesperación que siente en estos momentos.