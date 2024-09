Laura Matamoros ha disfrutado a lo grande de su verano. La que fuera ganadora de 'GH VIP' y exconcursante de ' Supervivientes ' no ha parado quieta y le ha sacado el máximo partido a los meses estivales de la mano de su nuevo novio, Antonio Revilla . Ahora, la influencer ha revelado los kilos que ha engordado este verano y el objetivo que se ha marcado de cara a los próximos meses, pues quiere recuperar su buena forma física.

Pero desde su participación en 'Supervivientes', sus rutinas deportivas han quedado en un segundo plano . A Laura Matamoros le ha estado costando retomar sus buenos hábitos ... y más si su regreso a la normalidad le ha coincidido con el verano. Meses que han estado para ella cargados de aventuras, viajes, y un no parar de planes. Una vida de desenfreno que le ha terminado pasando factura en lo que a su dieta y figura se refiere .

Pero lejos de que sea un problema para ella, la que fuera ganadora de 'GH VIP' ha preferido naturalizarlo y contar públicamente los kilos exactos que ha engordado desde que empezara el verano . "He cogido 9 kilos desde que empezara junio", ha expresado la creadora de contenido, que se ha marcado un objetivo para bajar de peso en este mes de septiembre. "Ahora el propósito es convertirlos en masa muscular y no en grasa ", ha señalado Laura Matamoros, que continúa confiando en el deporte para eliminar los excesos de su alimentación.

Y es que la exconcursante de 'Supervivientes' siempre ha contado que ella no es de hacer dietas. Es más, no hay día que no coma chocolate y las hamburguesas son su perdición. Lo que a ella le funciona (o le ha estado funcionando hasta ahora) es contrarrestar estos alimentos calóricos a base de deporte, sudando la gota gorda en el gimnasio. "Bienvenido, septiembre", ha comentado en tono irónico Laura Matamoros, que pretende ponerse las pilas para recuperar su tonificada masa muscular de siempre.