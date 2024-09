Mientras van organizando todo y se adaptan a su nuevo barrio, la exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha desahogado porque sus dos perros Galleta y Caramelo todavía están desubicados y tratando de acostumbrarse a los olores, ruidos de la nueva casa. Una tarea que con paciencia ambos están tratando de sobrellevar para que sus mascotas no tengan ningún estrés y estén tan contentas y activas como siempre.

"He estado un poco atada porque mis perras me están ladrando muchísimo", ha explicado Marina García, incidiendo en que esto es más evidente y preocupante cuando no está ella en casa. Una situación que entiende como normal, pero le agobia y le causa impotencia.