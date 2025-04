Sin embargo, Maribel Salas se vio obligada a tomar un rumbo diferente durante su juventud, estudió Informática y llegó a trabajar en una empresa durante varios años. "Estudié Informática para buscarme una salida en la vida. Luego comencé a trabajar en una buena empresa de equipos médicos y material fungible , pero mi vida era muy triste . Iba a trabajar por la mañana, paraba una hora para comer, salía del trabajo y lo único que quería era dormir para madrugar al día siguiente y rendir. Vamos, lo que es la vida de mucha gente. Pero es que yo nunca he soportado la monotonía . Aquella empresa para mí era el infierno . Y eso que las condiciones eran buenas, la gente estupenda… pero vivía con esa tristeza de que me faltaba algo", confesó la actriz en una entrevista para el portal 'Pauleszaragoza.org'.

Hablando de cine, Maribel Salas ha protagonizado varias películas con las que se ha hecho un hueco en el género de la comedia y, también en el del drama. En la entrevista citada anterirmente, la actriz confesó en qué género cinematográfico se siente más agusto: "Normalmente me llaman para comedia, que me gusta, pero a mí me gusta mucho el drama. Empecé en comedia y es lo que más me ha ido saliendo, pero yo creo que el drama se me da bien. Podréis ver mi registro más serio en la serie 'Segunda muerte'", reveló la actriz.