Aunque ahora son una pareja consolidada, Melyssa Pinto y Marco Panosian se conocieron en 2019 en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no como pretendiente y tronista, sino como compañeros de trono. La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ había roto recientemente con Alberto Santana , a quién también conoció en el plató de 'MyHyV', pero estaba dispuesta a probar suerte de nuevo en el amor y aceptó sentarse en el trono junto a Marco.

Por aquel entonces, Melyssa se enamoró y protagonizó una mediática relación con Tom Brusse , hasta que ella rompió tras la infidelidad del francés en ‘ La isla de las tentaciones ’. No es hasta 2023 cuando la influencer comienza una relación con Marco Panosian, ¡la cual parece ir viento en popa!

En la publicación se ve a Marco y a Melyssa caracterizados como los protagonistas de ‘Grease’ y ella no se corta en escribir una bonita dedicatoria a su entonces amigo: “Tras 41 años de su estreno… Grease is the word (ya sé que Matrco se parece más a Danny Zuko que yo a Sandy), y aprovecho para decir que quien se lleve a este hombre, se lleva una joya”.