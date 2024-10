¡ Anita Matamoros lo ha vuelto a hacer, pero esta vez más a lo grande que nunca! Cuando se pensaba que no podía sorprender más después de llevar el pelo rosa y de hacerse un flequillo , la hija de Makoke y de Kiko Matamoros se ha atrevido con el cambió de look más radical hasta la fecha . La influencer, de 23 años, ha dejado a todos con la boca abierta cuando ha salido de la peluquería luciendo nuevo estilo, corte y color de su melena. ¡Sus amigos y novio no han dudado en reaccionar!

Nada más decir adiós a su melena castaña que lucía ahora, Anita Matamoros se ha encontrado con una avalancha de comentarios alabando su nuevo look. Entre ellos, el de su novio Johnny Garso. "Giorgina Sparks 4ever", ha dicho aludiendo a la influencer con la que ella misma se ha comparado. Y no ha sido el único. Marta Riumbau, Alba Díaz o la que era su compañera de piso, Miri Pérez-Cabrero, no han dejado la ocasión para opinar sobre su nuevo look.