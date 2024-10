Miri Pérez-Cabrero ha lucido uno de los looks más arriesgados para los Premios Forbes Best Content Creators 2024 . La actriz de 30 años , exconcursante de ' Supervivientes ', ha dejado sus pechos al descubierto con un traje con transparencias , algo que ha provocado que reciba un sinfín de críticas en redes. Sus seguidores no entienden "por qué no ha usado pezoneras" y la chef no ha dudado en responderles.

Para zanjar la polémica, la actriz ha respondido tajante: "Claro, si hubiera querido me las hubiera puesto, pero obviamente no quise. Nada más que añadir". Pero a sus seguidores no les ha convencido que Miri Pérez-Cabrero haya "ido así" a unos premios como los Forbes. "A mí el look 'pechos y pezón visible' no me gusta, y eso que yo las tengo muy bonitas, pero no me gusta. No me parece fino" o "no entiendo la necesidad de enseñar los pechos".