Patricia Steisy actualiza el estado de salud de Pablo Pisa tras recibir el alta hospitalaria

"Al estar con la bebé en casa, yo no puedo estar pendiente a tantas cosas... Y si le pasa algo, él es muy grande, yo no puedo con él", explicaba a través de su perfil oficial de Instagram. Pero Pablo Pisa prefería marcharse a casa, y así hacía. Tras pasar la primera noche , la colaboradora de televisión ha utilizado las redes sociales para actualizar su estado de salud, pues la preocupación de sus seguidores en este momento es máxima.

Refiriéndose al padre de su hija como "el garbanzo", como siempre le llama cariñosamente, Patricia Steisy ha explicado que "ha dormido sin fiebre" , pero que ahora mismo l a principal preocupación está en esos niveles de oxígeno y cómo le afectan a la hora de hacer vida normal. "No puede andar mucho porque se sigue asfixiando" , ha reconocido la que fuera tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y exconcursante también de 'Supervivientes'.

Pablo Pisa, por su parte, también ha querido actualizar a sus seguidores sobre cómo se encuentra. "Estoy algo mejor, pero todavía muy flojito. Me ahogo solo con andar. Es un poco agobiante, la verdad... Sentir que te falta el aire dando cuatro pasos. Incluso así, como estoy ahora, tumbado en la cama, noto que me falta un poco de oxígeno. Pero me encuentro mejor que ayer. Será cuestión de tiempo y seguir con la medicación", ha expresado el arquitecto, que el mes que viene tiene cita con el neumólogo y tendrá que realizarse más pruebas médicas.