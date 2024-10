Iker Jiménez cuenta sus mayores temores: "Me dan miedo los políticos"

En cada uno de sus capítulos de 'Cuarto Milenio', ha tratado de desentrañar la conexión que el ser humano tiene con el "más allá" y así es como ha coleccionado tantos seguidores a lo largo de los años que lo han acompañado siguiendo el mismo objetivo. Pero aunque existen muchos curiosos que tienen ganas de saber más sobre estos temas, lo cierto es que otros intentan evitarlos por miedo, una palabra que el presentador no conoce, o eso parecería ser. Pero sí hay temas a los que Iker Jiménez teme.

En esta entrevista exclusiva, el presentador enseña su lado más íntimo, habla sobre los temas que más "le quitan el sueño" y los misterios que aún se propone descubrir y que no ha podido. "Le tengo miedo a la maldad humana. Me extraña mucho que la gente le tenga miedo a lo sobrenatural y no a los seres humanos", dice con franqueza en esta charla en la que nos cuenta como nunca sus pensamientos y temores más profundos...¡Dale Play!