Marta Riumbau, a punto de dar a luz a su primera hija: "Mañana me ingresan"

Marta Riumbau deja entrever cuándo podría dar a luz y será muy pronto

La influencer, que ya está de 42 semanas, se muestra tranquila y con ganas de tener a su pequeña en brazos

Marta Riumbau confiesa el motivo por el que no se ha pesado en todo su embarazo

Marta Riumbau está a punto de dar a luz a su primera hija, tal y como ha informado a sus seguidores. La influencer, que ya está de más de 40 semanas, asegura que se encuentra bien. Y, aunque sabe que sus seguidores están pendientes de ella, no quiere que se preocupen y menos en medio de la devastación generada por la DANA y las trágicas noticias que siguen llegando desde Valencia.

Así se lo ha pedido a través de varios stories: "No hace falta que os preocupéis", dice respecto a su estado. Y es que la influencer se ha volcado por completo con la tragedia que asola nuestro país, por lo que no ha dudado en acercarse hasta el supermercado demostrando que se encuentra muy bien pese a su avanzado estado de embarazo. "Desde ayer, estoy con bastantes dolores", confiesa. "Estoy segura de que si dejase pasar una semana más, me pondría de parto sola", sostiene con total tranquilidad.

Marta Riumbau confiesa que está a punto de dar a luz: "Mañana me ingresan"

Pese a ello, Marta asegura que "ya no le da el tiempo, porque está casi de 42 semanas y mañana la ingresan". Y, pese a que no cree que mañana vaya a dará a luz, tiene claro que no pasará de esta semana. "Si todo va bien, será el lunes o martes", ha señalado. "Hasta que nazca, os quería avisar", concluye el mensaje.

Del mismo modo, la influencer ha desvelado que si no publica nada de manera inmediata, es por razones obvias. Sobre todo, "porque no le sale ahora mismo" teniendo en cuenta la triste situación que atraviesa buena parte de España. "Todo irá bien", ha prometido a sus seguidores, quienes siguen muy pendientes de cada movimiento.

La decisión de la influencer a la hora del parto

A pesar de que recientemente se ha especulado con la posibilidad de que Riumbau y Diego Matamoros pudiesen haberse dado una segunda oportunidad, la influencer tomaba la decisión de ser madre soltera poco después de su ruptura. Del mismo modo, ya hace un tiempo dejaba entrever que no le daba ningún miedo dar a luz sola y sin avisar a nadie. Aunque, en teoría, será una amiga la que la acompañe.