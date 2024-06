Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, envía un mensaje a Anabel Pantoja por su embarazo

Anabel Pantoja está embarazada de cuatro meses y está esperando su primer hijo junto a su novio, David Rodríguez. La noticia la ha dado ella misma, posando por primera vez con su barriguita y contando lo emocionada que está ante esta nueva etapa. Como no podía ser de otra manera, las reacciones de su círculo más íntimo no se han hecho esperar. Entre ellas, la de Asraf Beno, marido de Isa Pantoja, que le ha mandado un mensaje .

Y es que, tal y como ha contado para las páginas del citado medio, no es la primera vez que Anabel Pantoja se queda embarazada en los últimos meses. En octubre perdió al bebé que estaba esperando. "Me quedé embarazada, pero no pudo seguir adelante. Fue de muy poco tiempo. Fue un palo", reconoce la que fuera concursante de 'Supervivientes'.