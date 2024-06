Carla no dejó de seguir a Álex, de cuya amistad había presumido tan solo unos días antes de este gesto del entrenador, pero ahora sí que le ha dado 'unfollow' y ha confirmado que ya no tiene entrenador personal. "Nadie me lleva la rutina del gimnasio, me lo llevo todo yo, ahora en el buscador de Instagram solo me salen cosas fitness y la verdad es que estoy súper contenta porque estoy aprendiendo un montón", ha comentado la doctora ante la pregunta de uno de sus seguidores sobre si confía en alguien para que le diseñe su rutina deportiva.