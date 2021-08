Pletórica, alegre y feliz. Así se encuentra Adara Molinero tras enterarse que va a ser tía . La que fuera ganadora de 'Gran Hermano VIP' ha compartido la noticia con sus seguidores. Y es que, el hermano de la madrileña, Aitor Molinero, va a ser padre junto a su novia pero aún no se sabe de cuántos meses está embarazada ni el sexo. Eso sí, la familia está contenta con esta bonita noticia tras la ruptura de la influencer con Rodri Fuertes .

Y como no podía ser menos, Adara también ha querido felicitar públicamente a su hermano. La madrileña ha compartido la instantánea en un storie con dedicando un bonito mensaje a la pareja. “Me hace enormemente feliz contaros que voy a ser tía. Ya quiero verle la carita. Me muero", ha escrito la ganadora de 'Gran Hermano VIP' con emoticonos de corazones. Y es que, tras varias decepciones y una ruptura sentimental, la hija de Elena Rodríguez ha recibido una buena noticia.