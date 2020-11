Adelina Seres ha desvelado cuál es su verdadera profesión. La que fuera concursante de ‘ La isla de las tentaciones ’ se ha sincerado con sus seguidores y ha hablado abiertamente sobre su ocupación actual. La ex de José Sánchez ha querido dejar claro en todo momento que no trabaja como modelo.

“Como sois de cotillas, os lo juro. No he visto personas más cotillas que vosotros”, ha comenzado expresando en sus historias de Instagram. La cosa no ha quedado ahí y Adelina Seres ha confesado que no trabaja como modelo, algo que se ha dicho en reiteradas ocasiones desde que saltó a la fama en Telecinco.