Hace tan solo unos días, el protagonista de 'El niño' se veía obligado a aclarar en sus redes sociales el motivo por el que no comparte fotografías junto a su chica. En un tono de lo más tajante, el intérprete quiso dejar claro que prefería mantener su relación en un plano personal. "Subo lo que me apetece. Mi estilo no es mostrar mi vida privada por redes y no lo será nunca", señalaba, hablando abiertamente sobre Alba, con la que mantiene una relación amorosa desde hace más de un mes.