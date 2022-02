" Me tengo que volver a operar del pecho porque tengo un encapsulamiento. Gracias a los especialistas que me lo vieron porque podría haber ido a más...Imaginar lo que podría haber pasado", ha señalado la joven, haciéndose una idea de en lo que este problema de salud podría haber derivado.

Y es que lo que ahora es un diagnóstico médico delicado, podría haber sido algo mucho más grave en caso de no haberse detectado a tiempo. "A veces me ardía el pecho y tenía dolores, aunque los podía aguantar, pero yo nunca me habría dado cuenta de lo que me estaba pasando", ha reconocido la joven, que tiene que pasar por quirófano para solucionar cuanto antes este problema derivado de la operación de aumento de pecho a la que se sometió hace años en una clínica de Murcia.