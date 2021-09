La joven, que alegaba también a la distancia como motivo de su ruptura con Jesús Castro – actualmente en Argentina – ha asegurado que no ha habido terceras partes por parte de ninguno de los dos. La incompatibilidad y el marcado carácter de ambos parecen haber tenido la gran parte de la culpa. Un mal humor que ya vimos durante el paso de la expretendienta de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' por el programa de citas y que ella misma no esconde.

"Un último apunte, una vez me dijeron que incluso para ser zorra hay que saber algo: mejor que la cola es la cabeza, la astucia y la inteligencia. Que no es suficiente el veneno, si no se sabe ser serpiente. Igual que no son suficientes las alas si no has emprendido nunca el vuelo. Hay palabras que, de tan necias, los oídos las omiten. Y hay mierda que en vertederos pasa desapercibida. Quizás algún día lo aprendáis algunas. Hasta entonces seguiréis siendo la presa en lugar de cazador. Seguiréis siendo la mierda en lugar del tesoro".