El modelo gaditano que participara en Míster España ha mostrado en las redes sociales su faceta de padrazo en unas historias que no han pasado desapercibidas para nadie y no es para menor, pues el joven no acostumbra a compartir este tipo de contenido "por respeto" a su vástago, que llegó a su vida cuando tenía 22 años, fruto de una relación pasada.

"Estoy desesperado. Me he atrevido a llamar a la madre de mi hijo y no me lo coge. Voy a cometer una locura porque me estoy volviendo loco. He estado un año entero en el hospital con él y que venga alguien y me diga que no con lo que he luchado por mi hijo...", señalaba entre lágrimas el participante de 'La isla de las tentaciones'.