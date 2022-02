A punto de graduarse en Derecho en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y titulada como experta en reporterismo, Tania Medina ha demostrado ser mucho más que una prolífica modelo. "Solo me quedan dos asignaturas, pero ahora mismo no quiero ejercer de jurista porque he encontrado otras ramas que me gustan y quiero probar", reconocía en el primer capítulo de su canal de mtmad.