Tania Medina esconde un secreto que nada tiene que ver con su desliz con Stiven tras ' La isla de las tentaciones '. Tal y como han podido descubrir algunos afortunados, la novia de Alejandro Nieto tiene un talento oculto que ha dejado en auténtico shock a más de uno. Y no es para menos, porque a pesar de que la modelo canaria se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la última edición del programa, todavía hay muchas cosas que no se conocen de ella.

"Muchos me han pedido que cante un poquito yo sola, y eso he hecho. Nunca me había atrevido, no he ido a clases, simplemente me gusta cantar. Esto para mi es un gran paso", ha comentado la joven en sus redes sociales, donde ha subido una 'cover' de 'Disfruto' de Carla Morrison.