La pareja no ha pasado por sus mejores momentos tras su paso por el concurso de ‘La isla de las tentaciones’. La modelo canaria ha hablado en 'Mtmad ' sobre el momento del reencuentro y si había tenido algo con su tentador Stiven , lo cual fue un golpe muy duro para el 'Míster España 2015'. Su relación en ese momento estaba colgando de un hilo, pero para Tania era importante continuar luchando por el “amor de su vida” y no perder a la pareja con la que tanto había compartido.

Aunque sea un tatuaje minimalista y no excesivamente llamativo, no es tontería realizarte un tatuaje con tu pareja. Las reacciones de sus seguidores se han traducido en mensajes cargados de amor por parte de su comunidad. "Me encanta", "Muy bien hecho", son algunos de los comentarios que encontramos, pero tal vez el más llamativo es el propio mensaje de su pareja. "Que cosa más chula", ha escrito Tania al ver ese bonito diseño de ambos, dejando claro que no puede estar más encantada con este acto de su pareja.