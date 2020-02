Aneth anuncia su boda y habla de su novio: "Nos casamos en Lima el 19 de septiembre"

Aneth se empezó a relacionar con su novio en los platós de televisión. “Lo conocí en 'GH' cuando defendía a Isa Pantoja, y ya en los pasillos de Telecinco se dieron esas miradas”. Unas miradas que se convirtieron en indiferencia cuando decidió participar en ‘Supervivientes’, donde él también trabajaba. “Cuando llegué a la isla, me chocaba que el chico que me había gustado antes no me mirara ni me hablara”, ha contado en la revista, donde ha querido aclarar que esto sucedía porque los trabajadores no pueden mantener ningún tipo de contacto con los concursantes. Un desinterés que cambió completamente tras su expulsión del reality.