Tras su escapada paradisiaca a México, Anita Matamoros retoma su vida en España. Después de casi dos semanas de sol y playa, la influencer ha decidido pasar por el salón de peluquería para sanear su melena y, de paso, realizarse un atrevido y radical cambio de look . En concreto, se ha teñido el pelo de dos colores. Una decoloración que lleva tiempo arrasando entre las 'celebs' y el público más joven y ante la que la joven no ha podido resistirse.

"Soy un culo inquieto con el pelo, nada que no sepáis. Antes de irme tenía que pasar por Lorena Morlote y hacerme algo, hoy toca esto y corte de flequillo. A mí me encanta", escribe la hija de Kiko Matamoros en sus redes sociales, donde ha demostrado tener una auténtica obsesión con la peluquería y ha compartido una vez más el proceso de su último cambio de look.