Además, Anna Ferrer ha confesado que tiene una “conexión extraña” con su novio y que los dos hacen algunas cosas al mismo tiempo: “Nos escribimos a la vez, nos llamamos a la vez… estoy dormida y de repente me despierto y me está llamando”.

La influencer ha ahondado más en el tema y ha explicado detalladamente cómo se ha sentido desde que comenzó su relación con Iván: “Siempre he estado tranquila, cosa que nunca me había pasado con otros chicos. Ahí entendí lo que era el amor de verdad, el sano, el no sufrir temiendo que mañana me iba a dejar”.