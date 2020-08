Anita se divierte con sus fans y manda un zasca a Kiko Matamoros: "Me estoy aficionando mil"

La pequeña del clan Matamoros no da puntada sin hilo. Aunque desde que cumpliera la mayoría de edad, siempre ha preferido mantenerse alejada de los medios de comunicación. Aunque acostumbra a atender a la prensa, la influencer no es propensa a dar pie a cualquier tipo de polémica sobre su familia.

Sin embargo, eso no evita que Anita deje caer alguna que otra perlita en sus redes sociales, que es donde verdaderamente se desenvuelve. En esta ocasión, la joven ha publicado a través de sus stories de Instagram un challenge de Tik Tok que consiste en responder con sinceridad “sí” o “no” a una serie de preguntas comprometedoras. “Me estoy aficionando mil”, ha comentado la hermana de Laura antes de dar comienzo a la ronda de preguntas.

¿Ha orinado en la ducha? ¿Le ha roto el corazón a alguien? ¿Te has besado con alguien por despecho? ¿Babeas cuando duermas? ¿Ha inculpado a alguien de tirarse un pedo y en realidad fue ella? Anita ha ido respondiendo a todas y cada una de las preguntas hasta que ha llegado la que se ha considerado como un zasca a su padre.

La polémica está servida: la influencer asegura que no echa de menos a nadie

“¿Extrañas a alguien?”, le ha preguntado la misteriosa voz del popular challenge. Entonces Anita, tras pensárselo unos segundos y poner una mueca de duda, ha respondido que no y ha reafirmado su respuesta negando con la cabeza.

La tormentosa relación de Anita y Kiko Matamoros

A pesar de que Matamoros ha reconocido que ha sido “un desastre” como padre, el tertuliano ha señalado que en esta ocasión no se siente culpable de nada. A pesar de que no entró en más detalles (a petición de la propia Ana), Kiko ha querido dejar claro que la situación no está en su mano.