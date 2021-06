“Tengo cáncer de pulmón. A mí un tumor no me va a parar la vida ni de coña. Estoy asustada pero lo vamos a conseguir”, confesaba Mila Ximénez el 16 de junio de 2020 a través de una llamada en directo a ‘Sálvame’. Las palabras de la periodista conseguían dejar sin aliento a sus compañeros del programa, que no pudieron evitar emocionarse al escucharla.