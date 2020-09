Mila Ximénez se abre en su regreso a 'Sálvame' hablando sobre su cáncer: "No merezco un final malo"

La colaboradora se reencuentra con Jorge Javier Vázquez

Mila explica en qué fase del tratamiento contra el cáncer se encuentra

Mila Ximénez ha regresado a 'Sálvame' después de haber estado un tiempo alejada de la televisión tras habérsele detectado un cáncer de pulmón. La colaboradora se reencontraba con Jorge Javier Vázquez y con el presentador se sinceraba sobre cómo afronta la vuelta al trabajo así como la fase del tratamiento contra el cáncer en la que se encuentra.

Mila se ha mostrado muy positiva. Con ganas de luchar. Aunque confiesa que lo ha pasado muy mal. "El cáncer son células que están muertas y creo que la actitud es muy importante (...) Entré en una depresión muy gorda y no paraba de llorar. He tenido un confinamiento de lo más sano y no entendía por qué me había tocado esto", decía.

"Creo que de todo hay que aprender. No creo que esto acabe con un mal final porque no me lo merezco. Lo estoy luchando y estoy haciendo los tratamientos con energía", añadía.

Mila confiesa en qué estado se encuentra: "Está quieto"

Aún con todo Mila ha revelado que no se ha librado de algunos miedos. "Mi miedo es que esto vaya a más. Tengo mucha gente alrededor y veo a gente a mi lado con la quimio y metástasis que siguen luchando", explicaba.

Pero la colaboradora tiene ha recibido buenas noticias por parte de su oncóloga. "La buena noticia es que está ahí, está quieto. Había tres opciones: que estuviera igual, más pequeño o más grande. El resultado es que todo está bien y lo que tengo por ahí suelto está quieto. El del pulmón está un poquito más reducido (...) Me quedan tres sesiones de quimio y después seguiré con inmunoterapia", revelaba.

Mila también ha confesado la lección que está aprendiendo de lo que le está pasando. "Voy a vivir toda la vida con él y la cosa es que esté dormido (...) A mí me ha enseñado. Cuando tienes algo así te das cuenta de que haces un mundo una chorrada. Me he dado cuenta que las pequeñas cosas y estar sano es lo importante. Yo voy a ser una persona enferma siempre", decía.

