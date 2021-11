Bea Retamal se somete a un cambio de look radical: "Todavía tengo que acostumbrarme"

Bea Retamal siempre ha sido una chica de atreverse a todo. Por eso, con su cabello no iba a ser menos. La que fuera concursante de 'Gran Hermano' ha sorprendido a sus seguidores sometiéndose a un cambio de look radical que no ha dejado indiferente a nadie. Aunque la también exconcursante de 'Supervivientes' ha probado muchos estilos diferentes, nunca antes la habíamos visto con esta imagen tan rompedora y favorecedora.