Nada más comenzar el vídeo, la it-girl ha querido dejar muy claro que esta reflexión sobre su transformación no es más que su propia experiencia. "No quiero condicionar a nadie. Sé que es un tema muy delicado y que es fácil que sea malinterpretado", ha señalado, haciendo especial hincapié en que es plenamente consciente de que el tema de la belleza es un tema espinoso en la sociedad.

A sus 20 años de edad, Anita ha protagonizado todo tipo de cambios físicos de los que hemos podido ser testigos a través de las redes sociales: desde impactantes y radicales cambios de look, hasta pasar por quirófano para cambiar ciertas partes de su cuerpo o apuntarse al gimnasio y retransmitir sus rutinas deportivas para su más de medio millón de seguidores en Instagram.

Lo cierto es que la hija del colaborador de 'Sálvame' ha cumplido con las peticiones de sus seguidores, que llevaban varias semanas pidiéndole a gritos un vídeo como este. "Me preguntáis mucho", ha reconocido la joven, reflexionando por primera vez sobre la transformación física que ha experimentado con el paso del tiempo.

La hija de Kiko Matamoros analiza, con fotos, su impresionante cambio físico

Sin embargo, por aquel entonces la 'youtuber' tenía "un gran complejo" al que no tardó en poner remedio pasando por quirófano para someterse a una reducción de pecho . "Lo tenía enorme y muy caído", ha señalado la joven, que no ha tenido ningún reparo en apuntar que también "estaba flácida" por la falta de ejercicio en su vida.

El gran cambio de su vida: Anita Matamoros implementa el ejercicio físico en su rutina

Un vídeo que ha compartido para hablar del que ha sido el gran cambio de su vida. Y es que, desde que tomara la decisión de apuntarse al gimnasio, la it-girl se ha convertido en una auténtica aficionada del deporte. "La clave está en crear rutinas saludables", ha confesado la hija de Kiko y Makoke, que no podría imaginar su vida sin el ejercicio físico. Porque, además de servirle como una gran fuente de energía y una vía de escape, esta rutina deportiva la ha ayudado a transformar su cuerpo hasta estilizarlo a su gusto.

"Cuando me fui a Milán mejoré muchísimo. Llevaba un año catastrófico físicamente. Empecé a ir al gimnasio y por fin conseguí engancharme al deporte. No tenía otra cosa que hacer en Milán. Se nota muchísimo", ha señalado fijándose en la transformación física de su cuerpo. "Las piernas las tengo con más forma, la cinturita más estrecha...me sienta fenomenal. Descubrí que esto era para mí y que no era tan malo como había estado pensando toda mi vida", reconoce la it-girl analizando sus fotografías frente al espejo del gym.