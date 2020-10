Chabelita Pantoja explica en qué consisten los dos últimos retoques que se ha hecho en la cara

Al no encontrar remedio para esta dolencia, la que fuera concursante de ‘GH VI’ y ‘Supervivientes’ ha optado por recurrir al ácido hialurónico para corregir e igualar la forma de sus labios. “Como ya se me ha quitado el herpes, me puedo poner ácido para igualarlos y que siempre se me hincha más el lado de la herida (lógica pura)”, ha continuado explicando.