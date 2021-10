Cristina Medina cuenta cómo descubrió que tenía cáncer de mama: "Tenía dos bultos"

Cristina también ha confesado que se enteró de todo por una prueba rutinaria, algo por lo que por otra parte ha querido aprovechar para hablar de la importancia de realizarse revisiones periódicas. Al haber cumplido ya los 50, la actriz había entrado en el protocolo de prevención. Fue por una prueba rutinaria, si no yo me entero de aquí a tres años y estoy en el jardín . Me lo detectaron en julio, tenía dos bultos, en septiembre empecé con la quimio y terminaré en diciembre y la radio en febrero o marzo, luego a recuperarme y a disfrutar del verano. Ya trabajaré", dice tranquila y optimista pensando en el futuro mientras asegura que tenía dos tumores, que fueron detectados de forma precoz y que se los quitaron el mismo mes en el que se los descubrieron.

"Me siento muy mimada, muy cuidada. Estoy fenomenal", dice también recordando a sus grandes apoyos mientras confiesa que una situación así no se entiende hasta que no le toca a uno mismo: "No se entiende nada hasta que no te toca, yo he estado al lado de amigas mías que han sido del alma, algunas están y otras no y no se entiende hasta que no te toca, es imposible".