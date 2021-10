Durante su paso por 'La casa de los secretos', fueron muchos los que juzgaron a Emmy de frívola y superficial. Sin embargo, esta careta no es más que una estrategia para esconder los daños que sufrió durante su infancia , que la marcaron de por vida. Unos terribles episodios de los que ahora ha hablado largo y tendido en una entrevista para la revista 'Lecturas'.

Además de los traumas que narró en su delicada línea de la vida en 'Secret Story', Emmy Russ ha dado más detalles de esta complicada etapa de su vida, en la que llegó a ser víctima de malos tratos por parte de su progenitor. "Mi padre me daba palizas" , ha señalado la joven, sacando a la luz este desconocido lado oscuro de su vida.

Tal y como contó durante su paso por 'Secret Story', su padre era violento y maltrataba no solo a ella, sino también a su madre y a su hermana. "Mi padre no me quería, eso lo dejó muy claro. Solo quería que mi madre le pagara dinero. Mi padre tenía un carácter muy difícil, a veces violento. Pegaba a mi madre, a veces también a nosotras, y un día mi madre cogió la fuerza para dejarlo", explicaba con lágrimas en los ojos.