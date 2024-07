Muchos no daban un duro pero ellos, pero tras su complicado paso por República Dominicana en 'La isla de las tentaciones' y su posterior etapa en 'Supervivientes' la pareja supo tomar aire y asentar su relación que comenzó hace más de cinco años. La pareja se conoció en 2019 durante un certamen de belleza en el que ambos participaban , y a finales de ese mismo año decidieron empezar con su relación sentimental. En aquel momento, él tenía 27 años y ella 19 años, y aunque ya no son los mismos que eran antes tanto personal como físicamente, ambos siguen guardándose un profundo amor que demuestran día tras día en sus redes sociales.

Alejandro y Tania pusieron aprueba su amor en las villas más famosas de República Dominicana donde su relación comenzó a pender de un hilo . Las imágenes que ambos veían de su pareja en la otra villa no eran nada agradables y hoguera tras hoguera se fueron decepcionando el uno con el otro, hasta el punto de que Tania comenzó a sentir una conexión con uno de sus tentadores , Stiven . En la hoguera final, Tania decidió poner tierra de por medio en su relación con Alejandro y él rompió a llorar marchándose de la hoguera sin dar más explicaciones. Después de su experiencia en el programa, Tania le fue infiel a Alejandro con Stiven marcando un antes y un después en su relación que no resolvieron hasta pasados unos meses en los que la pareja decidió darse una segunda oportunidad , la cual dura hasta el día de hoy, aunque esta no ha sido su única crisis.

Después de su aventura en 'Supervivientes' donde perdió mucho peso, Alejandro lo recuperó rápidamente por un problema de salud. "Estoy en 92 kilos y en 'Supervivientes' me quedé en 76. Vamos, una pasada", ha asegurado el modelo. "Para los que no lo sepáis, hace un mes me hice una analítica y me ha salido que tengo un poco de tiroides. Yo como sano, hago deporte, pero me he quedado estancado. Se que estoy un poco pasado”. Para volver a lucir la figura que tenía antes, Alejandro Nieto ha decidido implantarse un balón gástrico que le ha ocasionado importantes efectos secundarios.