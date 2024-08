Sus hijas no son las únicas mujeres que ocupan su corazón, pues Leo Cámara mantiene una relación sentimental con Sara, una valencia de la que no se separa desde que la conoció, con la que comparte miles de buenos momentos y a quien quiere a morir.

Su culto al cuerpo le llevó a hacerse modelo, no siendo muy joven, como suele suceder, trabajo que sigue manteniendo hoy en día. Agencias de publicidad, spots televisivos, sesiones fotográficas, gimnasio… son su día a día. Eso sí, no le hace ascos a una buena comida. ¡Así es la vida de Leo Cámara!

Tras unos años complicado, Leo Cámara está en un momento muy dulce de su vida. Sus hijas, Keya y Alba, son dos de sus grandes apoyos. Dos adolescentes de las que está tremendamente orgulloso y aunque no pasa todo el tiempo que quiere con ellas, los disfruta al máximo. "No sabéis lo que os quiero, lo que os echo de menos, y lo que me gustaría que siempre hubiese sido así, sin avanzar, viviendo y rodeado de vosotras cada día", asegura en uno de los vídeo más entrañables de Instagram.