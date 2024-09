El lado desconocido de Luis Zahera: todos sus trabajos antes de triunfar como actor

En los platós de la TVG también participó en los sketches del programa de variedades ‘Luar’. Allí vivió anécdotas con algunos artistas: “El primer día de mi trabajo la estrella era Camilo Sesto. A mí mis hermanas me dieron una libreta con un rotulador Carioca gigante para pedir autógrafos. Camilo era una persona peculiar. Yo me acerqué a él nervioso porque era mi primer autógrafo. El tío me miraba raro. Cogió el rotulador y lo olió pronunciadamente, le pegó una esnifada y me dijo: 'Es increíble cómo huelen estos rotuladores'. Me miró otra vez y me dijo: '¿Sabías que hay gente que está enganchada a este olor?' Al final me fui sin el autógrafo y no volví a pedir más", recuerda divertido