La vida actual de todos los ganadores de 'Gran Hermano'

Apoyado en una muleta que todavía emplea para poder andar, recordó que en Guadalix encontró el amor , su compañera de concurso Inma: “Yo me enamoré, conocí a la que ha sido la mujer de mi vida durante quince años y la que todavía sigue siendo la más importante”. Aunque ya no son pareja, mantienen buena relación por su hija Paola, de 18 años .

'Gran Hermano 9' fue una edición histórica por muchas razones: fue la primera vez que hubo dos casas, la pionera en contar con repesca y la única en la que una concursante reserva se hizo con la victoria. Este triunfo recayó en Judit, entonces una joven de La Coruña que estudiaba sociología. En la actualidad, la gallega ejerce como sexóloga , aunque hace sus pinitos como DJ y colaboradora televisiva en la televisión autonómica gallega. Aunque no frecuenta los platós de Telecinco, hace un año visitó el programa 'Así es la vida' con Sandra Barneda y César Muñoz y sorprendió a todos con su nuevo look.

Poco se sabe de la vida actual de Laura Campos, la vencedora de 'GH 12'. La de Parla siguió haciendo carrera televisiva en Telecinco y fue tronista en Mujeres, Hombres y Viceversa pero decidió retirarse de la vida pública cuando en 2017 se convirtió en madre de su hija Triana. "Es lo más bonito que me ha pasado en la vida. Gracias a Dios con el premio de Gran Hermano me puedo permitir no trabajar y poder cuidar de mi hija, que es algo que me reconforta mucho y creo que a ella también", dijo en una de sus últimas entrevistas.