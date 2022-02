Melyssa Pinto da un giro radical a su carrera y debuta como actriz: "Estoy supercontenta"

El primer trabajo de Melyssa como actriz aún no ha visto la luz, sin embargo, las imágenes del set compartidas por sus compañeros prometen (y mucho). La nueva estrella de la interpretación realizará su debut en el short film de Jordi Calvet, Takbir, un trabajo de acción que no dejará indiferente a nadie.

"Estoy supercontenta. Solo me he equivocado una vez en una escena y ha sido un poco vergonzoso. Pero todas las demás ha ido superbién, mejor de lo que me esperaba", decía la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' a través de sus redes. "Los actores me han arropado un montón y me siento superagradecida", añade la joven, que a pesar de contar con apenas unas líneas de guion, no descarta formarse y estudiar interpretación para continuar trabajando en este apasionante mundo que acaba de descubrir.