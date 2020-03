Fiama se retoca la cara y enseña el resultado: "Me he reposicionado el rostro"

La exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se somete a una rinomodelación

Nada más salir de la clínica, Fiama ha presumido de los resultados y del antes y el después de sus intervenciones. "Ya he acabado. Estoy superencantada. Lo que ha hecho es reposicionarme el rostro con ácido hialurónico. Me he pinchado un poquito por algunas zonas", ha confesado la exparticipante de 'La isla de las tentaciones', que también se ha sometido a una rinomodelación para modificar la forma de su nariz.

"De lado tenía una curvita y me la he mejorado", ha señalado a su salida del centro estético. "Es un cambio muy sutil y natural. A mí llegar con una cara y salir con otra, no me habría gustado. Me he ido muy feliz", ha asegurado en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 420.000 seguidores.