Gal·la Mora regresa una semana más a Mtmad para mostrar a sus seguidores cómo es realmente su vida. La de Castellón se ha convertido en una auténtica estrella tras su participación en la última edición de 'La isla de las tentaciones', sin embargo, no es oro todo lo que reluce en televisión. Y así lo ha querido mostrar ella misma en el último episodio de 'Fly Away', donde nada más empezar, a terminado dando la razón a su compañera de piso y reconociendo que el orden no es lo suyo.