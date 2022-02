Estos últimos días ha sido la pregunta que más se ha repetido en las redes sociales de Gal·la . Cada nueva publicación en su muro de Instagram, aunque no tuviese nada que ver, era una oportunidad para sus seguidores para bombardearle con todo tipo de preguntas sobre Manuel .

Y ella, tan transparente y natural como siempre, ha decidido aclarar los rumores que apuntan a una posible relación sentimental con el exnovio de Lucía Sánchez . Según ha explicado la que fuera concursante de la última edición de 'La isla de las tentaciones', conoció a Manuel participando en el recién estrenado reality, ' Celebrity Game Over ', donde un grupo de influencers se enfrentarán a sus peores pesadillas.

El destino, tan caprichoso como siempre, quiso juntar a la de Castellón con el gaditano. Según apunta la joven, que ha decidido no esconderse de esta polémica que ha ido in crescendo en los últimos días, para conocer todos los detalles de su relación y "si queréis saber lo que ha pasado" entre ellos no hay que perderse el nuevo formato estrella de mtmad.