La exconcursante de 'La isla de las tentaciones' ha engordado ocho kilos

Gal·la Mora está muy feliz con su cambio físico y su objetivo es "coger más peso"

Gal·la Mora ha presumido de su cambio físico tras engordar ocho kilos. La que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha sincerado sobre su peso y los cambios físicos que ha experimentado su cuerpo desde su paso por República Dominicana, cuando se encontraba en su "peor momento". Ahora, habiendo ganado este peso, la joven ha mostrado su transformación con un divertido vídeo que le ha servido para abordar este tema con total naturalidad.

Si de algo le han servido estos meses a Ga·la ha sido para ganar en seguridad en sí misma. Tras dar por concluida la emisión de la última edición de 'La isla de las tentaciones', la valenciana reconoció que una de sus peores enemigas en la villa fue ella misma. Las primeras semanas, en las que apenas participaba, Gal·la se dejó llevar por sus inseguridades, pues al principio se veía "inferior" al resto de sus compañeras en lo que al físico respecto.

Algo que ella misma ha explicado que nunca antes le había pasado. Es más, la de Elche siempre ha sido una chica con mucha autoestima. Una característica de su personalidad que, con la fama y el éxito, se ha ido acrecentando poco a poco. Además, su operación de aumento de pecho no ha hecho otra cosa que sumar puntos a su favor.

Ahora, la que fuera novia de Nico ha aprovechado su plataforma en redes sociales para hablar de este tema que tanto afecta a las mujeres: la presión por el físico. Con total naturalidad y sin querer entrar en ciertos detalles, la que fuera concursante de la última edición de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido que ha cogido ocho kilos y que su objetivo es engordar todavía "un poquito más". Una subida de peso que, según cuenta, le ha ayudado a verse "mucho mejor ahora".

Una conversación que ha surgido después de que la de Elche recibiese un aluvión de comentarios sobre su aumento de peso. "He estado leyendo muchos comentarios y mensajes directos en los que me preguntáis si he cogido peso", ha reconocio la joven, que ha despejado todas las dudas de sus fans.

"Me conocisteis en mi peor momento, acaba de perder ocho kilos y, tanto en la cara como en el cuerpo, parecía que hubieran sido muchos más", ha comenzado reflexionando la exconcursante de 'La isla de las tentaciones' junto a un vídeo en el que aparece ataviada en un ajustadísimo vestido naranja que deja al descubierto sus ahora pronunciadas curvas.

Una 'nueva' imagen que, según muchos, difiere de la Gal·la que conocimos hace unos meses en República Dominicana, notablemente más delgada. "A día de hoy, he recuperado mi peso inicial y el cual nunca he podido superar. Siempre he intentado subir de peso, pero ha sido misión imposible", ha reconocido la influencer, abordando el tema con total honestidad y dejando bien claro que no existe el 'cuerpo ideal' y que lo importante es llevar una vida saludable.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gal·la Mora Escrig (@gal.law)