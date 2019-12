Sus amores, su familia y su trayectoria profesional: La vida de Mila Ximénez, finalista de 'GH VIP'

Todos los amores secretos de Mila Ximénez, al descubierto

Tras divorciarse de Santana, la sevillana tuvo una relación con el actor José Sacristán que no duró mucho. Entre la lista de amores de la comunicadora también está una pareja secreta en Marruecos durante muchos años, un empresario marroquí que falleció. Ambos mantuvieron una relación apasionada y secreta desde finales de los 80 hasta 1998.

Otro de los hombres que pasaron por su vida fue Antonio Arribas. Los dos tuvieron una relación a comienzos de la década de los 90. Con él, la televisiva conoció los excesos, tal y como reconoció en una ocasión y recogía ‘El Confidencial’: "Con él conocí las noches de pasión, el sexo, las drogas y el alcohol (...) Lo que tuve con él no sé si se puede llamar amor, pero fue una gran pasión".

Vive en un barrio pijo de Madrid y tiene una empresa de éxito

La andaluza vive en unos de los barrios más caros de Madrid: el barrio de Salamanca. Aunque reside en esta lujosa zona del centro de la capital, se entiende que lo hace de alquiler porque la propiedad no está a su nombre. Mila tiene una empresa a su nombre, Alexal y Malube SL, que utiliza para administrar su página web personal, las ventas de su libro y los beneficios de su exitosa marca de cosmética. La sociedad nunca ha tenido pérdidas.

Prensa escrita, radio y televisión: la trayectoria de la colaboradora de ‘Sálvame’

Tras un largo paréntesis, la periodista vuelve a los medios gracias a la televisión y se convierte en una de las colaboradoras en plantilla de Telecinco. Desde ‘Crónicas Marcianas’ (del que no guarda precisamente un buen recuerdo) hasta ‘Sálvame’ (diario y Deluxe), pasando por ‘A tu lado’ o ‘La Noria’. No hay programa del corazón en los años dos mil que no haya contado con la presencia de Ximénez entre las filas de sus colaboradores más incisivos y aplaudidos por los espectadores.