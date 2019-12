Silvia Sicilia 'MyHyV' posa en bikini y enseña el resultado de su liposucción: "Quería mejorar"

"Navidad en Canarias", ha comenzado escribiendo la 'influencer' junto a esta galería de imágenes en la que la hemos podido ver disfrutando del buen tiempo de su tierra con un minúsculo bikini que le sienta fenomenal. "Quería enseñar el resultado de mi intervención. No ha sido realmente un gran cambio. Quizá no lo necesitaba, pero quería mejorar...¿y por qué no?", se ha preguntado la extronista, que ha reflexionado sobre los motivos que la llevaron a tomar esta decisión de pasar por quirófano para mejorar su figura.