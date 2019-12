Oto Vans 'Supervivientes' se retoca la cara y enseña el resultado: "Mirad qué precioso"

El 'influencer' ha querido aclarar todo lo que se ha hecho y lo ha contado a través de sus 'stories' de Instagram, donde también ha asegurado que la clínica se ha convertido en su segunda casa. "Me puse ácido hialurónico para rellenar el labio y bótox en la frente, entrecejo y patas de gallo para paralizar el músculo. Como no voy a querer a mi Dr. Esquivel, mirad que precioso me deja", ha explicado a través de su perfil oficial de Instagram. Si quieres ver el resultado, dale al play del vídeo que encabeza esta noticia.