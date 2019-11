Diego Matamoros posa en ropa interior tras perder diez kilos: "Va mejorando todo"

Ahora, ha sido él el que ha confirmado en una entrevista para la revista 'Semana' que ha perdido diez kilos y se ha sincerado hablando sobre el mal momento que ha atravesado con todo el tema de su mujer. "He vivido episodios de ansiedad y he estado muy mal. No comía, no dormía...Ha sido horrible, pero he aprendido a gestionarlo", explicaba en la citada publicación. Además, ha querido aclarar también que actualmente está mucho mejor y que lo único que le apetece es ver y besar a su mujer, aunque reconoce que tienen una conversación pendiente cuando salga de la casa más famosa de Guadalix de la Sierra.