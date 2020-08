Gonzalo Montoya se sincera y comunica que ha tomado una decisión: "Se paga bastante caro ser tú mismo"

El exconcursante de 'GH' ha tomado una drástica decisión

Gonzalo Montoya se ha sincerado como nunca con sus seguidores. El ex de Susana Molina, al que conocimos por primera vez en 'Gran Hermano', ha comunicado la drástica decisión que ha tomado a través de su perfil oficial de Instagram. El exparticipante de 'La isla de las tentaciones' se ha abierto por completo y ha revelado cómo se siente en estos momentos.

Así comienza el extenso texto que el exconcursante de 'GH' ha compartido públicamente en sus redes: "A través del espejo, desnudo. Es una buena metáfora de cómo me siento actualmente con las redes sociales. Me encanta mostrarme natural, libre, tal y como soy. Lamentablemente he llegado a la conclusión de que se paga bastante caro ser tú mismo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9) el 22 Ago, 2020 a las 4:28 PDT

La cosa no ha quedado ahí y el ex de Susana Molina ha asegurado que ha tomado una decisión que lleva meditando bastante tiempo. Estas han sido las palabras que empleado para comunicar la noticia: "Voy a dejar de comunicarme verbalmente a través de mis redes sociales. El amor de mi vida es la música. Aunque me haga llamar 'El solo', jamás me he sentido así gracias a esta".

Desde su punto de vista, existe una letra musical idónea para cada momento que vivimos o queremos compartir o mostrar. Es por eso que ha asegurado que, durante un tiempo, sus seguidores podrán conocer sus sentimientos únicamente a partir de "odas melódicas escritas" que le hacen libre. Tratando de quitarle un poco de hierro al asunto, el exconcursante de 'GH' ha explicado que esto no es un "sayonara, baby", sino un "continuará".

Y es que, desde que Gonzalo participó en 'La isla de las tentaciones', donde consiguió hacerse aún más famoso, el influencer se ha visto envuelto en alguna que otra polémica a través de las redes sociales. Han sido varias las ocasiones en las que las opiniones del ex gran hermano no le han sentado nada bien a sus seguidores. El sevillano se caracteriza por decir siempre lo que piensa con total naturalidad y ahora ha decidido que no va a hacerlo más, o al menos por un tiempo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gonzalo Montoya (@gonzalomontoya9) el 21 Ago, 2020 a las 4:25 PDT

