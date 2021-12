La Navidad es una época del año para estar rodeado de las personas que más te quieren. Gonzalo Montoya , sin embargo, no ha podido evitar acordarse de aquellos que ya no están en su vida. El que fuera concursante de ' La isla de las tentaciones ' ha lanzado un desgarrador mensaje que podría ir dirigido a Susana Molina o a su abuela, que falleció poco después de romper con la ganadora de 'Gran Hermano'.

"Si me siento así es porque he conocido lo que es amar" , ha escrito Gonzalo Montoya en esta carta pública en la que ha aprovechado para pedir perdón por su notable ausencia en redes sociales. "En estas fechas siempre me arropa la nostalgia y se apodera por completo de mí. Es inevitable llenar mi cabeza de recuerdos de personas que estuvieron y su sitio en la mesa ahora está vacío ", se ha sincerado el andaluz.

Aunque ha reconocido que disfruta de su soledad, se tratan de unas fechas de lo más significativas en las que no puede evitar ponerse algo sensible. "Por mucho que lo haya intentado, prefiero lidiar conmigo mismo y admitir que no es un problema", ha puntualizado el que fuera concursante de 'Gran Hermano' que, una vez más, ha sacado a relucir su lado más humano compartiendo con su legión de seguidores este mensaje que no ha pasado desapercibido para nadie.