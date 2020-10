Tanto es así, que la ex de Carlos Lozano ya no tiene ningún tipo de vergüenza a la hora de compartir sus fotografías más “privadas”, como esas en las que aparece tirada en la cama de su dormitorio, al natural y sin una pizca de maquillaje.

Y precisamente eso es lo que nos gusta de ella: que lo mismo se planta un traje de noche de ‘brilli-brilli’ con unos taconazos para un ‘shooting’ en la cocina, que deslumbra a la cámara con sus mejores poses un domingo por la mañana. Porque ¡ojo! Es que, a decir verdad, algunos chándales de la Hoyos son más elegantes que nuestro mejor look para la oficina. ¡Así es ella!

Y su casa no podría ser menos. Decorada por ella misma, el hogar de Mónica Hoyos respira aires nórdicos con un toque de 'boho-chic'. Una mezcla de lo más original que la televisiva ha sabido hacer suya para convertir su casa en un espacio de lo más fresco a la par que elegante. ¡Bienvenidos a los mundos de Mónica Hoyos!

¡Pero esto no es todo! Mónica le ha dado a su cuarto su toque personal decorando las paredes con diferentes cuadros de arte (inspirados en motivos vegetales) y marcos con un sinfín de preciosas fotografías que le recuerdan a diferentes etapas y momentazos de su vida. Detalles en mimbre, toques de dorado y cojines de lentejuelas, ponen la guinda del pastel a este espacio que Mónica ha convertido en su propia pasarela de moda.

Porque cualquier ocasión es buena para presumir. Y más, cuando todo lo que te rodea está limpio, cuidado y decorado hasta el más mínimo detalle. Que si cartelitos motivaciones con la palabra "vive" para que no se la olvide sonreír mientras se le quema la pescadilla, que si unas plantitas por aquí y otras por allá... ¡Ah! Y que tampoco falte la mítica taza con una carita sonriente. Porque el café se toma con glamour, o no se toma.

Que Mónica Hoyos tiene un gusto exquisito por la moda, es algo innegable. Pero lo que no sabíamos era que tuviese tanto ojo a la hora de decorar. La ex de Carlos Lozano es experta a la hora de seguir todas las tendencias de decoración y, por eso, el color dorado, la madera y la mimbre, así como las telas de ante, las plantas o las alfombras de pelito son un 'must' de su casa.