Aunque ahora es capaz de contar todo esto con una sonrisa dibujada en su cara, David de Jorge ha reconocido que la batalla no ha sido nada fácil. De hecho, ha confesado que todavía no está ganada porque tiene que ir ganándola día a día. “Con 40 años y 267 kilos tenía una energía increíble, pero llegaba a casa que me quería morir”, ha explicado.

David de Jorge revela cómo ha conseguido perder tanto peso

Según ha contado el cocinero, su familia y su entorno le han apoyado en todo momento. Además, ha estado bajo supervisión médica durante todo este proceso. “Primero me pusieron un balón gástrico porque los médicos decían que hasta que no bajara de 200 kilos no me podían operar (…) Era una cosa horrorosa”.