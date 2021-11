El ejercicio es en este sentido la otra mitad de su secreto. Ni siquiera en cuarentena Ismael dejó de entrenar y, a pesar de no poder salir de casa, el murciano se las apañó para crear sus propias rutinas de ejercicio adaptado. Ahora, Ismael va al gimnasio 3 días a la semana. Unas citas que el que conociera a Andrea en 'First Dates' no suele perderse nunca y en la que tiene un planning bien establecido en el que ejercita "dos días torso y uno de piernas".

"La verdad es que estaba bastante mal, he perdido entre 5 y 6 kilos. Tenía un estado de ánimo por los suelos, tenía una situación que ya me pesaba. No quería enfrentarme a esto y seguir dándole vueltas. Para mí es algo que ya está zanjado. Yo a ella le deseo lo mejor, pero no a mi lado. Ya hemos aclarado todo, ya está toda la verdad puesta sobre la mesa, todo dicho y cada mochuelo a su olivo como se suele decir", decía tras su bajón y ruptura con Andrea.